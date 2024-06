Indispensables de Val do Dubra para este verán

A localidade de Val do Dubra conta con innumerables atractivos naturais para visitar este verán. Destacan as súas rutas de sendeirismo, paseos de maior ou menor dificultade nos que o visitante poderá sentirse en contacto coa natureza.

Unha delas é a ruta da Fervenza do Rexedoiro. Trátase dun fermoso roteiro que discorre polo municipio de Val do Dubra, que permite percorrer os fantásticos bosques que atesouran as marxes do río Dubra, ademais de visitar unha das fervenzas máis destacadas de toda a rexión, o Rexedoiro, con varios niveis e 10 metros de altura.

Fervenza do Rexedoiro / CEDIDA

Outro dos indispensables do concello é o miradoiro do Picoto. Este monte é o punto máis alto de todo o Val, con 525 metros, coñecido como Picoto do Arnexo ou monte Buiro, que ofrece unha perspectiva inigualable do entorno natural da localidade.

Arriba, vistas dende o Picoto, en Rial / ECG

Non se pode pasar por alto un dos tesouros máis singulares: a Pedra do Home. Con este nome coñécese un afloramento granítico próximo ao lugar da Igrexa (Portomouro de Arriba) que na actualidade presenta tres sartegos antropomorfos esculpidos na rocha. Son os restos dun antigo cemiterio de inhumación que segue o rito cristián, coa cabeza dos defuntos orientada ao solpor e os pés ao nacente, a mesma orientación que gardaban antigamente as igrexas.

Detalle do Castelo de Portomeiro / EUTROPIO RODRIGUEZ

Para os amantes do Medievo, o atractivo máis grande será sen dúbida o Castelo de Portomeiro. Trátase dunha fortificación altomedieval ocupada entre os séculos IX e X, asentada sobre un anterior xacemento castrexo datable ao redor do século II a. C. polos materiais cerámicos recuperados nos traballos arqueolóxicos realizados nos últimos anos.