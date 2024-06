O colectivo Universidade Popular de Corcubión pecha o curso cos seus grupos de música e baile

A asociación Universidade Popular de Corcubióncelebrou a súa gala anual de fin de curso, na que se deron cita todos os grupos de música e baile tradicional cos que conta.

A gala da entidade, que ten máis de 40 anos de existencia, celebrouse na casa da cultura de Corcubión, e contou coa participación de As Xaviñanas (grupo que nos últimos anos ten acadado importantes premios), As Rinchonas, Paparrucheiras, Caramuxas e Perrachica, así como grupos de intérpretes de iniciación de pequena idade con distintas pezas de música e baile tradicional.

Ao final da gala todas as agrupacións da Universidade Popular interpretaron unha peza (o valse titulado Qué bonita es) do legado que o musicólogo americano Alan Lomax recopilou nos anos 50, e do que a asociación está divulgando nos últimos anos sobre unhas mulleres de Corcubión (Lela, Maruja e Juana Lema Santos), coñecidas como As Xaviñanas. “A alta participación e asistencia fixeron que esta gala fose un éxito das nosas veciñas e veciños”, sinalaron dende a asociación.