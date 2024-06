Retiran en Ribeira cableado telefónico derribado por un camión da recollida de lixo

Os bombeiros do parque comarcal de Ribeira foron alertados preto das 11.56 horas deste sábado da caída do tendido telefónico na parroquia de Oleiros, no concello de Ribeira. O cable caeu sobre a AC-550 despois de que un camión de recollida de residuos o derrubase.

Os bombeiros levantaron o cableado para evitar posibles accidentes á espera que o servizo o repoña.

Ao lugar acudiron tamén o GAEM e a Policía Local de Ribeira, que alertaron ao persoal de mantemento do servizo de telefonía para que procedera ao arranxo do cableado.

Por outra banda, os bombeiros acudiron tamén, ao redor das 10.00 horas, á rúa Paz da Pobra tras unha chamada que alertaba de dúas grandes manchas de gasoil na estrada.

Tras chegar á zona advertiron que se trataba de dúas manchas de 15 metros de longo nas rúas Paz e Anxo Rei Ballesteros e que supoñían un risco para a circulación.

A Policía Local localizou ao vehículo causante das manchas nunha gasoliñeira próxima, onde tamén deixou varios charcos de gasoil.

Durante case unha hora os bombeiros limparon as manchas con dispersante e baldearon as rúas afectadas.