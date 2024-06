Asociacións amesás de Bugallido fixeron a presentación do seu novo logotipo e dunha ‘flashmob’

As asociacións Centro Cultural Mahía, Veciñal San Pedro e Sociedade Agraria de Bugallido, Ortoño e Biduído presentaron o videoclip en formato flashmob, feito a partir do tema Chea de vida de Guadi Galego, e o novo logotipo que representará a partir de agora as tres entidades socioculturais de Bugallido, Ames.

No acto de presentación, que tivo como marco o salón social da parroquia, estiveron a intérprete Guadi Galego, o realizador da gravación, Carlos Abal, o secretario xeral da Lingua, Valentín García, e mais o alcalde de Ames e concelleiro de Cultura e Normalización, Blas García.

Valentín García destacou o labor exemplar das asociacións locais en prol da cultura e da lingua galega e recoñeceu que “en Bugallido realmente hai unha comunidade especial” onde tres asociacións se unen e traballan para conseguir obxectivos comúns, algo pouco usual. Así mesmo, sentiuse especialmente contento por poder compartir o acto con Guadi Galego, un referente para o idioma de Castelao por ser, entre outros méritos, “a primeira persoa particular que recibiu o Premio á Promoción da Realidade Plurilingüe do Estado Español.” Pola súa banda, o alcalde sinalou que Ames é “un referente cultural e un exemplo a seguir por outros municipios".