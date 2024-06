Carballo promove este verán os hábitos de turismo sustentable con actividades no medio natural

Despois do éxito das edicións pasadas, o Concello de Carballo dá continuidade este verán ao proxecto Eu quero Razo-Baldaio, que pretende crear hábitos de turismo sustentable no litoral. Coa colaboración de varias entidades que veñen desempeñando accións relacionadas coa sustentabilidade da costa e coa finalidade engadida de valorizar os recursos costeiros, programáronse diversas actividades.

Este mércores 3 de xullo terá lugar unha proposta de iniciación á ornitoloxía, ás 10.30 horas no aparcadoiro da praia de Baldaio, aproveitando que a píllara está en cría na época estival. O mércores 10 (10.30 horas) as crianzas poderán percorrer as pozas da praia de Razo acompañadas de monitores que lles informarán do que están vendo e dos seres vivos que nelas habitan.

O sábado 20 (10.30 horas) farase unha limpeza colectiva da marisma de Baldaio, e os residuos que se recollan serán usados nun obradoiro de deseño de esculturas.

O mércores 24 ás dez da noite terá lugar unha actividade para descubrir o abraiante mundo das bolboretas nocturnas, coa identificación e observación das especies presentes no espazo natural de Baldaio, mediante a posta en práctica de técnicas de estudo baseadas na luz.

Para o mércores 31 (22.30 horas) está prevista unha observación astronómica en Baldaio e, o sábado 3 á mesma hora, unha ruta nocturna ata o monte Neme guiada polo profesor Jorge Mira (no Espazo da Natureza de Oza).

Este ano como novidade organízanse as Pekeolimpiadas, con xogos na area de Razo (o día 7 de agosto) e Baldaio (o día 14).

Asimesmo, o sábado 24 de agosto ás 10.30 iniciarase en Razo, fronte ao bar Cordobés, unha ruta xeolóxica de carácter interpretativo visitando os puntos máis interesantes da costa (coñecendo faias, unha praia fósil ou a formación da lagoa).

O xoves 29 de agosto (10.30) terá lugar unha xornada de eliminación de especies invasoras en Leira, onde se detectou un brote de unlla de gato.

O día catro de setembro presentarase o proxecto Mares Circulares no local social de Lema.