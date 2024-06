Un teense exige que se enjucie ya el violento asalto con robo que sufrió en su casa en 2021

“Empezaron a pegarme puñadas e patadas despois de entrar na nosa casa sen que nos decataramos... e cando a miña nai intentou mediar, tamén lle golpearon moi forte, causándolle un coágulo na cabeza e rompéndolle varios dentes”. Al vecino de Bamonde, Teo, J.R.C, de 50 años, nunca se le olvidará la noche del 1 de junio de 2021, cuando cuatro personas con la cara tapada entraron en su casa con amenazas, propinándole una dura paliza y, por si fuera poco, llevándose su dinero.

“Estamos á espera de xuizo, pero non quero que se esqueza o caso”, clama el principal perjudicado, que también deja claro que temieron por su vida, “porque nos ameazaron de morte varias veces e encerraron na vivenda, da que puido fuxir a miña nai nun descuido para avisar aos veciños”. La paliza que le propinaron fue tal que él se quedó semiinconsciente, y aún hoy sufre “perda de audición”.

Mientras los tribunales continúan sin reaccionar, y a la espera del enjuiciamiento de los asaltantes –que, aunque la víctima asegura que están identificados, gozan de la presunción de inocencia–, J.R.C. afirma que intentó defenderse pasivamente, es decir, cubriendo su cuerpo y luego encerrándose junto a su hermana en el baño. Pero lo cierto es que se pasó “dúas semanas sen poder sentarme nin conducir, quedei moi dolorido e sufro mareos dende entón”, aporta. En cuanto a su madre, que entonces tenía 75 años, intentó mediar, “pero non tivo éxito, e pegáronlle moi forte contra un muro mentras sangraba; finalmente tivo que permanecer un día en observación, e precisou tratamento” por los golpes, incluyendo el empujón que le dieron los asaltantes al huir. Y respecto a su hermana, le sustrajeron 300 euros, la cartera y el móvil, aunque salió ilesa.

Pero no se acaba ahí la cosa, porque los individuos “tamén nos pediron cartos, ameazándonos con que non ian matar; non sei se levaban pistola, pero é posible que si, e o caso é que a miña nai lles entregou 600 euros, ademais de romper obxectos”.

Posibles cargos

“Agora pasaron tres anos, e a cousa está parada, pero penso que na denuncia a Garda Civil non se debería ter limitado a sinalar que se trataba dun atraco con intimidación, senón que cando menos houbo tamén violación de morada –allanamiento, en castellano–, intento de homicidio e delito de odio”. Además, a raíz del caso “tivemos que instalar un portal, máis alarma que poñemos ata polo día e pola que pagamos 600 euros ao ano”. Y en cuanto a las motivaciones de la violenta acción, apunta que pudo deberse a una denuncia previa “contra unha xente á que lle entregamos cartos porque nos dixeron que eran da comisión de festas, e non o eran, polo que nós e outra veciña presentamos antes denuncia”.

La sospecha de que los asaltantes podrían estar vinculados con esa posible estafa la resume una frase que la familia de Bamonde escuchó en varias ocasiones: “¿Por qué me denunciaste?”, recriminaban desde el grupo, que entró en la casa aprovechando que la puerta no estaba cerrada, “pero sen pedir permiso”, reitera J.R.C.

Después de avisar a la ambulancia y a la Benemérita, y tras varios años de espera tras interponer la pertinente denuncia, la víctima indica que continúa con miedo a la hora de pisar la calle –“estou enfermo do figado e do ril e tamén operado dunha fístula,e puiden morrer desangrado”, rememora–, cuando los que deberían estar pensando en las consecuencias de su conducta son, precisamente, los cuatro individuos.