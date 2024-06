Un termo eléctrico, posible causa do incendio nunha casa de Cabana

Os bombeiros do parque comarcal de Carballo acudiron na mañá deste domingo a unha vivenda en Rebordelo, na parroquia de Cesullas, no concello de Cabana de Bergantiños, alertados por un incendio nunha vivenda. Tras realizar unha inspección perimetral do lugar, os bombeiros constataron que se trataba dun incendio xa sufocado que afectou a unha secadora e a un termo eléctrico.

Tras acceder á vivenda polo garaxe comprobaron que o lume xa fora extinguido polos propietarios cunha mangueira de xardín.

A gran cantidade de fume obrigou aos bombeiros a realizar unha ventilación forzada dende o primeiro andar cara o soto para evitar que o fume existente no cañón das escaleiras subira para a parte de arriba.

Ao lugar do incidente tamén acudiu a Garda Civil, que investiga se o termo eléctrico puido ser a causa do lume.