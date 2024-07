Brandomil, unha parroquia que sente orgullo do seu patrimonio

O día de San Pedro e San Pablo, patrón de Brandomil, foi o elixido para a presentación do libro Brandomil. Vila soterrada diante da veciñanza e dalgúns visitantes dos concellos limítrofes, e mesmo do estranxeiro. A parroquia estivo representada por Dolores Martínez Martínez, quen gabou o esforzo que están facendo, tanto a Fundación Brandomil como o Concello de Zas, por recuperar “as cousas antigas do noso lugar” e o cambio que supón para a aldea a chegada de visitantes.

O alcalde, Manuel Muíño, confirmou que o Concello de Zas seguirá apoiando este labor arqueolóxico e que neste verán volverán facer outra intervención na Pedra do Altar. O arqueólogo e coautor do libro, Lino Gorgoso, explicou todo o que recolle e significa esta obra para o recoñecemento do xacemento romano de Brandomil. Subliñou a importancia da presentación diante dos propios veciños porque “son os verdadeiros protagonistas desta publicación”. No debate, plantexouse a necesidade de que Brandomil conte cun centro de interpretación.