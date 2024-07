Concentración en Fisterra para pedir un servicio de pediatría permanente

Un grupo de vecinas y vecinos de Fisterra se sumaron a la concentración convocada por el BNG ante el centro de salud local para exigir “unha solución permanente” en el servicio de pediatría. Al acto se sumaron también la alcaldesa y ediles del gobierno local, así como el diputado nacionalista Óscar Insua, quien señaló que “os pais e as nais non poden estar preocupados porque non saben onde levar aos seus fillos e polos quilómetros que deben percorrer para recibir unha atención médica axeitada”.

Desde el Área Sanitaria de A Coruña-Cee reiteran que “o compromiso é proporcionar unha atención axeitada, evitando incertidume á cidadanía” y aseguran que la población de la comarca de Fisterra “ten garantida a atención pediátrica neste período estival. No caso de posibles fallas puntuais no centro de saúde fisterrán, os 86 rapaces e rapazas deste municipio serán atendidos no consultorio de Cee e, se fose preciso, no Hospital Virxe da Xunqueira, centro que conta con garda de Pediatría as vinte e catro horas”.