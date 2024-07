Pistoletazo de saída en Boiro aos campamentos de verán da Xunta, que ofrecen 7.611 prazas en toda Galicia

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, celebrou este luns o inicio dun verán “de aventuras e convivencia” coa posta en marcha dos campamentos da Xunta. Fíxoo coa rapazada de entre 10 e 12 anos do campamento de Espiñeira, en Boiro, onde destacou “a ilusión coa que chegan para gozar de xornadas de verán cheas de actividade, amizade, aprendizaxe e enriquecemento persoal”.

As propostas da Xunta teñen moita demanda fóra de Galicia e mesmo no estranxeiro. Así, nestas instalacións de Espiñeira, con 120 prazas por quenda, tamén se aloxan nestes días, ademais dos galegos, 20 menores de Castela-A Mancha que accederon á convocatoria no plan de intercambio con outras comunidades.

En total son catro as estadías programadas neste complexo, con 492 prazas nas que van incluídas as do campamento Candilexas e as 12 de Talentia, iniciativa de índole creativa que se estrea este ano entre o 26 de agosto e o 4 de setembro.

Con este recibimento en Boiro, o conselleiro quixo dar a benvida no seu conxunto á mocidade participante na primeira quenda duns campamentos que se estenden por toda Galicia, distribuídos en varios grupos, ata setembro. Este ano, baixo o lema O teu mellor verán, ofertáronse nesta modalidade 7.611 prazas (2.736 na provincia da Coruña, 1.800 na de Lugo, 1.110 na de Ourense e 1.965 na de Pontevedra) para nenos e nenas de 9 a 17 anos.

Trátase dunha cifra que está incluída nas 11.533 prazas que a Xunta convocou na súa programación estival de 2024, sendo a maior oferta da súa historia, e que abrangue tamén campos de voluntariado, os minicampamentos Coñece Galicia, actividades para maiores de 18 anos, o programa Conecta con Galicia para a mocidade galega no exterior, ou a posta a disposición das instalacións xuvenís xestionadas pola Xunta.

No seu percorrido polo recinto de Espiñeira (no que estivo acompañado da directora xeral de Xuventude, Lara Meneses; o alcalde, José Ramón Romero; e Fernando García, edil do PP), López Campos puido comprobar como se organizan os participantes en tendas de campaña e coñecer a variedade de actividades que teñen preparadas, como as relacionadas coas artes escénicas (teatro, circo, maxia, danza...), as de aventura na natureza, as deportivas, e mesmo as propostas nocturnas.

A estes campamentos súmanselle outros específicos de ocio alternativo para maiores de 18 anos e ata os 30, con 200 prazas distribuídas no albergue de Cabana, o campamento A Devesa en Ribadeo, o albergue xuvenil de Allariz, o albergue Montañas de Trevinca en A Veiga e o complexo Cemar en Mondariz Balneario. Os minicampamentos Coñece Galicia ofrecen 700 prazas en 34 quendas para cativos de 9 a 14 anos.