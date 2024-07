A Pobra ‘aliña’ el verano con una feria marinera de 40 puestos y una degustación de conservas

La oferta lúdica estival de la localidad barbanzana de A Pobra pone el acento en el gran potencial del sector del mar con una cita repleta de actividades. La Semana do Mar, presentada por la edil de Turismo, Estefanía Ramos, y por una de las técnicas municipales de ese departamento, Sara Sánchez, se celebrará del 5 al 14 de julio.

“Nuestro litoral es pasado, presente y futuro. Habla de dónde venimos y dequiénes somos como pueblo, pero también tiene un alto potencial turístico. Por esa razón, vertebramos gran parte de nuestra línea estratégica alrededor de la costa. Y estamos en verano, por lo que no hay mejor ocasión para seguir explorando la tradición marinera de A Pobra. Para eso, organizamos actividades de diversa naturaleza y para todos los públicos”, explicó Estefanía Ramos.

La Semana do Mar arrancará este viernes 5 con la apertura de la exposición Compañeiras do mar e do ceo, cedida por el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Podrá visitarse en la Casa Mariñeira hasta el día 14, en el horario de la oficina del Turismo.

También se diseñó una actividad pensada en exclusiva para las niñas y niños: el espectáculo infantil Abordaxe pirata, de Barafunda Teatro. Se representará el día 8, a las 20.30 horas, en el Cantón da Leña.

El martes 9 se pondrá el foco en la gastronomía con una muestra y degustación culinaria en base a productos de la conserva a cargo del chef Miguel Mosteiro. Será en la alameda a las 20.00 horas.

Uno de los platos fuertes de esta programación es la feria marinera que dinamizará el núcleo urbano los días 12, 13 y 14. Alrededor de 40 puestos de artesanía y alimentación se concentrarán en la Plaza Victoriano García Martí, el Cantón da Leña, las calles Estremo y Unión y la alameda. Se habilitará también un área de ocio exclusiva para los niños.

Y el viernes 12 será el momento de vivir a pie de playa el turismo marinero. Las mariscadoras explicarán su oficio a los asistentes, que luego podrán experimentarlo en primera persona. La salida se efectuará desde la Casa Mariñeira en dirección a la playa del Arenal a las 11.00 horas. La actividad requiere inscripción previa, si bien es gratuita.

Para más información y reserva de plaza en el taller de marisqueo a pie se habilitan los siguientes canales: de manera presencial en la propia oficina de Turismo (de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas); telefónicamente, llamando al 981 843 280 (marcando la extensión 2035), al 687 482 835 y al 671 090 262; y en la dirección electrónica turismo@apobra.gal.