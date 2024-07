Acordo no Parlamento para que Estado, Xunta e Concello busquen unha solución para a praia de Laxe

O Parlamento galego acadou, a proposta do BNG, un acordo unánime para que a Xunta, o Estado e o Concello busquen unha solución técnica para que a praia de Laxe recupere o seu perfil orixinal. O acordo insta ao Goberno galego a dirixirse no prazo máximo de catro meses á Administración do Estado e ao Concello de Laxe para coordinarse entre as tres administracións na procura du plan para acabar co problema de acumulación de area na parte occidental da praia. Un consenso que chega despois de que en 2022 se rexeitase outra iniciativa.

“É surrealista ter un paseo marítimo sen vistas ao mar”, asegurou o deputado Daniel Pérez, quen defendeu a iniciativa de recuperar este areal. Durante a súa intervención, sinalou que “o que corresponde de inmediato é estabilizar a praia e protexer o ecosistema, garantindo así que a vila de Laxe recupere o incrible potencial comercial e turístico da súa fachada marítima”.

Pérez sinalou que as obras se circunscribirían á zona baixa do paseo, a afectada polas obras acometidas polo Goberno galego a comezos dos anos 90 no dique do porto de Laxe, e que “mudaron de xeito radical a morfoloxía urbana da vila na zona do paseo marítimo e da praia”. Recordou que eses traballos modificaron as correntes e provocaron o arrastre de grandes cantidades de area cara a parte occidental, formando un novo campo dunar artificial que, a día de hoxe, “impide ver o mar desde os establecementos de hostalería, restauración e comercio local”, ata o punto de exceder a area o muro que separa o paseo da praia”.

Daniel Pérez advertiu ademais que a intensidade dese fenómeno artificial é tal que “afecta de xeito grave á rede de saneamento e ás pluviais”, provocando atascos e asolagamentos no paseo e nas rúas principais, ademais de afectar “tamén de xeito importante á seguridade e ás manobras das embarcacións no interior da dársena, ao formárense baixíos no fondo que fixeron necesarias actuacións de dragaxe, como a realizada recentemente por Portos para corrixir o problema, por fin, despois de vinte anos”