Muxía reforza a Policía Local cun novo axente

O Concello de Muxía reforza a Policía Local coa incorporación, este martes, do novo axente: Yago Martínez, que se incorporou ao seu posto logo da súa formación obrigatoria na Academia Galega de Seguridade Pública.

O axente foi recibido por representantes do goberno local á súa chegada ao municipio. Os edís Felipe Vilela e Olalla Benlloch, acompañados do alcalde, Iago Toba, déronlle a benvida xunto co que vai a ser o seu compañeiro de xefatura, José Manuel Blanco.