Once proxectos de oito concellos reciben axudas para melloras no litoral da Costa da Morte

A delegada da Xunta, Belén do Campo, supervisou en Caión (A Laracha), acompañada polo alcalde, José Manuel López, a zona na que se levará a cabo a mellora dos elementos de protección do paseo marítimo da senda do Saladoiro, que contarán cunha axuda de Turismo de Galicia de máis de 80.000 €. As obras comezarán a mediados de setembro para non interferir na tempada de verán.

A actuación consiste na substitución dun tramo da varanda co dobre obxectivo de reforzar a seguridade e mellorar a estética da senda para revitalizala como destino turístico. Nesta segunda fase intervirase dun modo idéntico noutro tramo de varanda de 180 metros de lonxitude en dirección á entrada principal á praia das Salseiras.

Belén do Campo lembrou que na segunda convocatoria destas axudas, na Costa da Morte foron beneficiarios 11 proxectos en 8 concellos do litoral, que comprenden melloras paisaxísticas en paseos marítimos, creación de contidos e recursos turísticos dixitais, recuperación de sendeiros entre puntos turísticos ou sinalización. Recibirán máis de 640.000 euros.