Piden inhabilitación para el alcalde de Porto do Son por presunta prevaricación en la contratación de personal

El alcalde de Porto do Son, Luis Oujo (PPdeG), se enfrenta a una petición de inhabilitación por una presunta prevaricación en relación a la contratación de una arquitecta técnica.

En el juicio que se celebra este martes, miércoles y jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña, es la solicitud que ha formulado la acusación popular frente al sobreseimiento que pide la Fiscalía.

Durante la vista, la arquitecta técnica ha explicado que en 2011 el Concello de Porto do Son le hizo un contrato de seis meses "por decreto" y ha relatado que continuó trabajando para el mismo hasta 2016 sin formalizar "ningún tipo de prórroga" sino que fue adjudicado "de manera verbal y directa". "Todas las obras del Ayuntamiento eran dirigidas por mí, en unas firmaba y en otras no", ha concretado.

A este respecto, tanto la interventora como el secretario municipal han apuntado a "irregularidades" en su contratación. "El expediente administrativo por mis manos no pasó, no sé si había algún documento informal", ha señalado la interventora en su declaración.

Ambos han coincidido en que los contratos menores "no pueden prorrogarse" y las contrataciones verbales "no están permitidas". No obstante, ha asegurado que es una "situación muy frecuente, desafortunadamente común, que aún pervive en algún ayuntamiento".

Según apunta el escrito de la Fiscalía, los hechos objeto de juicio ocurrieron en 2011, cuando Oujo entró a gobernar, y el Ayuntamiento contrató a un arquitecto técnico por un año y el contrato se fue alargando, para lo que la administración local tuvo que levantar diferentes reparos.

Está previsto que el alcalde declare este jueves, día 4, tras la petición de su defensa de comparecer al final de la práctica de la prueba, solicitud aceptada por el tribunal.