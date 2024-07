El pulpo regresa a las lonjas con precios de 15 euros el kilo en el primer día de campaña

Los primeros pulpos de la campaña 2024-25 llegaron este lunes a las lonjas gallegas, tras dos meses de veda. Aunque las descargas fueron escasas el lunes, debido a que la mayoría de la flota dedicó la jornada al calado de las nasas, las cotizaciones sí respondieron a las expectativas, situándose los ejemplares de mayor tamaño en torno a los 15 euros el kilo en lonja.

Así, en Corcubión, un puerto especializado en la pesquería del pulpo, apenas se subastaron unos 200 kilos, y los precios quedaron fijados entre 9 y 14 euros el kilo para toda la semana, según informó el responsable de la lonja, Diego Lojo. En Fisterra, el patrón mayor, Joaquín Fábregas, indicó que las descargas del lunes fueron también testimoniales “pero esperamos que a partir de mañá xa poidamos dispoñer de máis cantidade na lonxa”, señaló.

Lo mismo sucedió en Malpica, donde únicamente se comercializaron quince kilos “porque os barcos foron largar as nasas e ata mañá non chegará o produto”, afirmó el patrón mayor, Pedro Pérez. Además, la mayoría de la flota naseira todavía tardará un tiempo en sumarse a esta pesquería. “Uns barcos están aínda no carro e outros seguen cos miños, porque saben que nos 15 primeiros días si pode haber capturas, pero despois virá o baixón de todos os anos”, explicó Pérez. Eso sí: los escasos pulpos se cotizaron bien en la ruta malpicana: entre 7,80 y 15 €/kg.

En Ribeira, una de las principales lonjas de Galicia, también se subastaron las primeras descargas a última hora de la tarde, pero al cierre de esta edición todavía no se conocían las cifras de capturas y cotizaciones.

El sector es consciente de que el verano no es la mejor época para la pesquería del pulpo y las expectativas están puestas en el otoño, aunque son muchos los profesionales que consideran muy corta la veda de dos meses para una especie que viene acusando una importante merma en los últimos años.

Las expectativas de esta nueva temporada se podrán conocer a partir de finales de mes, cuando se verá si las capturas se mantienen o, como viene siendo habitual en las últimas campañas, caen tras las primeras semanas posteriores al período de veda.

En la última campaña, las lonjas gallegas subastaron algo más de 1.467 toneladas de pulpo, que generaron un volumen de negocio de casi 14 millones de euros, situándose el precio medio por encima de los 9,5 euros por kilo, según datos de Pesca de Galicia, cifras muy inferiores a la campaña 2022-23, que cerró con más de 20,5 millones de ingresos.