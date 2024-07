Boiro recupera tras oito anos a Festa do Mexillón

O Concello de Boiro recupera este verán, despois de oito anos, a súa tradicional exaltación do mexillón. Será a edición número dezaseis e terá lugar os días 16, 17 e 18 de agosto.

O evento conta co apoio das seis agrupacións de mexilloeiros máis numerosas do municipio (Asmecruz, A Marxa, Amebearraña, Virxe do Carme, Opmegal e A Boirense), ademais do Concello de Boiro e Consellería do Mar.

O principal obxectivo desta cita é potenciar o mexillón das rías galegas, buscando levar máis lonxe un produto moi habitual na dieta dos galegos e galegas, sumado ao alto número de postos de traballo directos e indirectos que xera na comunidade autónoma.

A organización irá desvelando a programación nas vindeiras semanas mediante as redes sociais do propio evento, pero contará con actividades para todos os públicos. A xornada do día 16 trascorrerá no centro urbano de Boiro e os días 17 e 18 será na carpa situada no peirao de Cabo de Cruz.