Obradoiros de cociña, reciclaxe e animais para conciliar na Laracha

O Concello larachés comezou a desenvolver as primeiras actividades do programa municipal cultural e deportivo de verán. Desde o luns e ata o venres corenta nenos e nenas de idades comprendidas entre os 4 e os 6 anos participan no campamento urbano que se está a levar a cabo nas instalacións do pavillón do IES Agra de Leborís.

O programa inclúe diversidade de obradoiros de traballos manuais, cociña, animais e reciclaxe, ademais de xogos deportivos e tradicionais. O venres será a despedida cunha festa con inchables. O horario en cada unha das xornadas é de 09.30 a 13.30 horas, xa que un dos obxectivos principais do Concello é facilitar a conciliación da vida persoal e laboral das familias con nenos ao seu cargo.

Pola súa banda, o estadio municipal de Paiosaco acolle o I Campus de Verán Club Xuventude Laracha, que inclúe tarefas de fútbol, xogos, formación en primeiros auxilios, unha saída á praia fluvial e outra a Caión, e unha xornada de convivencia co Club Salvamento da Laracha.