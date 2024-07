Os balnearios de Carballo e Brión súmanse ao programa Benestar, que oferta 1.230 prazas en Galicia

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou o balneario de Carballo, na compaña do alcalde, Evencio Fererro, para informar dunha nova convocatoria do programa Benestar en Balnearios, que ofrece estadías en 15 establecementos galegos para maiores de 60 anos, ou maiores de 55 en condición de pensionistas, que poderán levar acompañante. As persoas interesadas poden presentar as súas solicitudes ata o dezasete de xullo.

Na provincia da Coruña están inscritos o hotel balneario do Tremo, de Brión, e Baños Vellos, de Carballo. Na provincia de Lugo hai 4 balnearios adheridos, en Ourense outros 4 e en Pontevedra 5. Este ano auméntanse as prazas ata superar as 1.230 e tamén hai quendas de verán. As estadías serán de 10 días en réxime de pensión completa. A Xunta financia ata o 45% do custo total e destina este ano un 9% máis, acadando un orzamento de 300.000 euros.

“As augas termais de Galicia son un tesouro, xa que aquí concentramos unha parte importante dos recursos que hai en toda España”, asegurou a delegada da Xunta, quen animou a quenes aínda non probaron o termalismo, ou queren repetir a experiencia, a facelo porque “uns días nun balneario de Galicia é algo que merece a pena experimentar”.