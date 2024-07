Denuncian que varios municipios de Área exigen no estar embarazada para participar en concursos de brigadas antincendios

La CIG recurrirá las bases de varios concursos públicos en municipios que exigen un certificado a mujeres de no estar embarazadas para poder participar en pruebas físicas de brigadas antincendios.

En un comunicado, el sindicato se refiere a casos en los municipios de Irixo, Val do Dubra, Carballo y Santa Comba, al tiempo que acusa de "discriminar a las mujeres" con estas bases.

Alerta de que "se trata de una ilegalidad que incumple tanto la propia Constitución española como la legislación estatal y europea en materia de igualdad y no discriminación, además de existir jurisprudencia suficiente al respecto".

Por ello, insta a la anulación de las bases de los concursos y la convocatoria de mesas generales para la negociación de nuevas bases para estos ayuntamientos.

"El embarazo nunca puede ser motivo de exclusión de un proceso selectivo ni impedimento para poder participar en él; el certificado médico debe establecer si una persona es apta o no para desarrollar unas pruebas físicas determinadas, pero no se puede exigir como requisito un papel en el que ponga que no estamos embarazadas", avisa la Secretaría das Mulleres de la CIG, en lo que tacha de "criterio sexista".