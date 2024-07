A Deputación amplía e mellora a estrada de Santiago a Val do Dubra

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, acompañado da deputada responsable da área de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, o concelleiro de Obras de Santiago, Xesús Domínguez, e representantes de distintos grupos políticos do Concello, supervisou esta mañá a evolución das obras de ensanche, mellora do trazado e do firme da estrada provincial DP-7804 Val do Dubra – Santiago entre os puntos quilométricos 18+690 e 22+223, no termo municipal de Santiago.

As obras supoñen un investimento total de 1,4 millóns (1.018.200 euros de execución de obra e preto de 400.000 para expropiacións), o que a sitúa como unha das obras de maior orzamento de cantas se están a executar actualmente na rede de estradas da provincia e, segundo afirmou o presidente da Deputación da Coruña, “permitirán mellorar de forma notable a seguridade nun tramo de tres quilómetros e medio dunha estrada que conta cun elevado volume de tráfico ao conectar o núcleo compostelán de Miramontes coa intersección da DP-0701”.

Formoso explicou que as obras permitirán ampliar a plataforma da vía ata os 9 metros de ancho, contando con 7 metros de calzada e 1 metro de beiravía en cada unha das marxes. Os traballos tamén inclúen a mellora do trazado en determinadas curvas, eliminando os trazados sinuosos que representaban un perigo para a circulación, así como a pavimentación da plataforma.

Para unha maior seguridade peonil, disporase unha senda entre os pk 21+720 e 22+223, con dobre liña de banda de calzada dotada de resaltos e delimitadores de carril con elementos reflectantes e captafaros.

Os traballos contemplan tamén a instalación dun sistema de drenaxe lonxitudinal con tubo de formigón, recollida de pluviais nos tramos onde hai beirarrúas e dotarase á zona de nova sinalización horizontal e vertical. Prevese que as obras estean finalizadas este outono.

As obras dan continuidade ás melloras realizadas previamente nesta estrada provincial coa construción da nova ponte sobre o rego Gatofero, no punto quilométrico 19+720, que supuxo un investimento de 325.728 euros. A Deputación demoleu a antiga ponte, que contaba con só 6 metros de ancho que resultaban insuficientes para a nova sección do vial, e construíu un novo viaducto con catro vigas doble T de 25 metros de lonxitude e 12 metros de ancho, dos que 9 son de calzada e 3 de beirarrúas, que se ubican en ambas as dúas marxes, o que supuxo unha notable mellora da seguridade para vehículos e peatóns.