Gloria Camila presentará este viernes el pregón de las fiestas de verano de Boiro

La influencer Gloria Camila (hija de la fallecida cantante Rocío Jurado y del torero José Ortega Cano) será la encargada de presentar hoy el pregón de las fiestas de verano de Boiro, que darán un grupo de mujeres en representación del sector textil del municipio.

Pero el Concello se vio obligado a desmentir ayer la autoría de una publicación en Facebook que, mediante un montaje, atribuía el anuncio al alcalde, José Ramón Romero, en su página de esa red social. “Despois de moito buscar no noso concello e non encontrar a persoa idónea, vímonos na obriga de recurrir a unha opción alternativa. Este ano contaremos coa presenza da fantástica Gloria Camila para que nos faga de presentadora do pregón das nosas festas”, se indicaba en dicho montaje.

El Concello señala que “este feito será posto en coñecemento da Gardia Civil, ao igual que todas as informacións falsas publicadas sobre a institución, que foron e serán denunciadas”. Así pues, es cierto el fichaje de Gloria Camila, pero el anuncio atribuido al regidor es una fake new.