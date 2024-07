Institucións e sector turístico avogan dende Dumbría por aproveitar o gran potencial da Intelixencia Artificial

“Temos que saber vender turismo a través da Intelixencia Artificial”. Ese é o obxectivo fixado polo vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, nas mesas de debate celebradas no Ézaro (Dumbría) no marco do curso de verán organizado pola Universidade da Coruña (UDC), que xuntou a representantes institucionais e profesionais do sector turístico.

Regueira asegurou que os retos do sector pasan por “entender o cambio, aprender as linguaxes e a comunicarnos coas novas contornas tecnolóxicas, e investir en I+D+i para facerlle fronte a esta revolución”.

Xosé Merelles, Iria Camaño, Ada González e Rosario Borges, no Ézaro / APTCM

As investigadoras da UDC Begoña Muíño, Silvina López e Iria Caamaño amosaron nun obradoiro diferentes casos prácticos da aplicación da Intelixencia Artificial na planificación en diferentes destinos, e a especialista Ana Leiras (UDC) subliñou a importancia de facer accesibles os datos turísticos para mellorar a xestión e a experiencia dos usuarios. Pola súa banda, Sergio Muíño, investigador da Universidade de Santiago, avaliou a relación entre o desenvolvemento local e o turismo. No encontro tamén participaron o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; o director do Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal; e o presidente da CMAT, Manuel Muíño, entre outros.