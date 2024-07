O BNG denuncia a "falta de atención pediátrica" en Outes

O BNG denuncia que "a situación da atención sanitaria na comarca de Muros-Noia vén sufrindo importantes carencias dende hai anos, e os usuarios e usuarias da sanidade pública asisten sistematicamente á redución do persoal sanitario en xeral e á sobrecarga extrema das consultas nos centros de saúde".

Neste sentido, explica que, bo caso de Outes, "as principais afectadas son as familias con menores, xa que a atención pediátrica reduciuse a tres horas diarias despois da xubilación do titular fai uns meses, e desde este mes de xullo eliminouse definitivamente, para concentrar a atención de toda a comarca no concello de Noia".

A deputada nacionalista Rosana Pérez considera que "faltan medidas por parte da Consellería de Sanidade para atallar a precaridade da atención sanitaria, provocando que, cada vez, se incrementen máis as consultas na sanidade privada, o que supón un gasto que non todas as familias poden asumir, creando desigualdades sociais na prestación dun servizo que debía ser universal, público e gratuito”.

O portavoz do BNG e tenente de alcalde de Outes, Anxo Núñez, explica que "no centro de saúde de Outes, dos cinco médicos de cabeceira que había, un xubilouse fai unhas semanas, outro farao nun mes e otros dous a finais de ano, e o servizo de Pediatría xa só prestaba atención ás once e media da mañá desde hai seis meses, sendo compartido con Noia”.

Núñez dixo ademais que a poboación no verán aumenta moito con veciñanza que retorna e visitantes, e que "non sabemos se se van cubrir esas xubilacións; agora mesmo non está cuberta a que xa se produxo e tampouco as vacacións. A situación é grave e preocupante".

Rosana Pérez rexistrou unha pregunta parlamentaria urxente porque “a situación de toda a atención pediátrica na ría de Muros-Noia é precaria”. “A Consellería de Sanidade, que debería cubrir as baixas e vacacións do persoal de Pediatría, decide obrigar ás familias de toda a contorna a acudir ao único servizo que se vai prestar, o de Noia, que, polo tanto, terá que atender o cupo de catro concellos, retrasando as citas e provocando a saturación do servizo e máis carga de traballo aos profesionais".

Rosana Pérez engadiu que "desde algún dos lugares do concello de Outes, Lousame ou Porto do Son hai máis de media hora para chegar a Pediatría a Noia; xa case se chega antes ao hospital de Santiago. Así o que se vai conseguir é saturar as urxencias do hospital".