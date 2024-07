O Parlamento insta á Xunta e ao Concello de Santa Comba a garantir un espazo digno para as clases de preparación ao parto

O Parlamento de Galicia aprobou este xoves, tras un acordo entre o Partido Popular e o BNG, unha proposición non de lei a través da que se insta á Xunta e ao Concello de Santa Comba a acordar os termos de uso das instalacións municipais dun xeito seguro para a realización das clases de preparación ao parto, garantindo o seu desenvolvemento nun espazo digno e que responda ás necesidades tanto de pacientes e como de profesionais.

Ademais, solicítase que se proceda á sinatura dun convenio entre ambas administracións para acometer as obras necesarias que solucionen as deficiencias do centro de saúde desta localidade.

A portavoz popular de Sanidade, Encarna Amigo, catalogou como necesaria esta colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Santa Comba para buscar unha localización alternativa que garanta unhas condicións necesarias para a realización destas clases que ofrece a administración local.

En canto á realización de reformas no centro de saúde, Encarna Amigo explicou que “debe asinarse un convenio entre o Sergas e o Concello por ser un edificio de titularidade municipal”. Así mesmo, lembrou que o Sergas amosou a súa disposición para a sinatura deste acordo, polo que están á espera da resposta por parte dos responsables municipais.