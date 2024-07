Padrón incorpora a cuatro nuevos agentes de Policía e instala cámaras de videovigilancia

El Concello de Padrón sigue avanzando en su compromiso con aumentar la seguridad en el municipio tras la incorporación, esta semana, de 4 nuevos agentes de Policía Local.

El alcalde, Anxo Arca, ha destacado la gran importancia de estas incorporaciones debido al bajo número de efectivos que tiene la localidad. “Convocar estas catro prazas foi unha das miñas primeiras decisións e o obxectivo é acadar canto antes un corpo de Policía Local con catorce integrantes para cubrir as 24 horas do día e poder realizar unha vixilancia efectiva do municipio, así como garantir o cumprimento das ordenanzas vixentes”, resaltó el regidor padronés.

Gracias a estas nuevas integraciones, el gobierno local no solo aumenta su apuesta por la seguridad y el orden en el municipio, sino que también promueve un avance en presencia femenina en el cuerpo policial, pasando de una a tres agentes, “algo que implica un paso muy importante hacia la igualdad de género dentro de la institución”, señaló.

Además, el Concello ha completado recientemente la instalación de cuatro cámaras de seguridad de altas prestaciones. Estas cámaras permitirán realizar un control efectivo del tráfico y aumentar la protección de los edificios públicos municipales.

Al respecto, Anxo Arca ha adelantado que se trata de una primera fase “con catro cámaras, ás que se sumarán máis, dadas as prestacións que ofrecen e ao seu carácter disuasorio, que facilita a acción policial e evita incumprimentos da legalidade”.

Por otra parte, a estas inversiones hay que sumar también la campaña especial de vigilancia en los contenedores de residuos que lleva a cabo el municipio desde este miércoles.

De esta manera, Padrón busca ser una localidad mucho más limpia y respetuosa con el medio ambiente. Con esta medida se pretende evitar que los vecinos dejen bolsas de residuos fuera de los colectores instalados, para evitar así malos olores y una mala imagen de la localidad.

La Policía Local de Padrón será la encargada de supervisar el cumplimiento de esta normativa.

“Con esta serie de proyectos, el Concello muestra su compromiso con la mejora continua de la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Además, la localidad busca ser un referente de seguridad y calidad de vida sostenible para todos sus vecinos a través de iniciativas innovadoras y efectivas”, señaló el regidor.