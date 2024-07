Peregrinación polo Camiño da ría de Muros-Noia ao seu paso por Brión

O Concello de Brión organiza para o domingo 7 unha peregrinación entre Urdilde (Rois) e Bertamiráns (Ames) seguindo o trazado do Camiño da ría de Muros-Noia, ao seu paso polo municipio brionés. A comitiva sairá ás 10.00 horas e pasará pola aldea de A Pedreira, atravesando as ruínas de Paradela, para seguir por Gundín, Lago, Buio, Alqueidón e O Tremo, onde rematará.

A participación é totalmente de balde, pero hai que inscribirse chamando ao 617 421 276, segundo informa a concelleira de Servizos Sociais, Rosa Romero.

A ruta de peregrinación complementa o faladoiro O Camiño de peregrinación a Santiago, celebrado na igrexa dos Ánxeles, incluído no ciclo Brión: unha historia que contar. Unha iniciativa na que participaron Sebastián Valverde, xerente da Asociación de Concellos do Camiño da ría de Muros-Noia; Manuel F. Rodríguez, xornalista, escritor e responsable da Xacopedia; Cándido Pazos, artista con múltiples obras relacionadas co Xacobeo; e Daniel Pernas, empresario relacionado co Camiño.