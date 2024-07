Éstas son las 20 citas con la música, la gastronomía y la artesanía que no debes perderte en julio en Barbanza

A lo largo del mes de julio eclosionarán en Barbanza veinte citas ineludibles con la música, la gastronomía y la artesanía, con cientos de actividades diseñadas para todas las edades... y para todos los paladares.

Rianxo celebrará del 23 al 26 la Festa da Xouba, cuyo programa incluye el concierto gratuito que ofrecerá el día 25 en la Praza Castelao el gaitero Xosé Manuel Budiño. Presentará su último trabajo, Branca vela, en el que colaboraron De Vacas, Leilía y Guadi Galego.

El 27 tendrá lugar en el Campo Maneiro de Taragoña el festival Antrospinos, en el que actuarán Pulpiño Viascón (14.00 horas), De La Cruz Show (20.00), Cuarta Xusta (21.00), Catuxa Salom (22.30), Saraghallada (00.00), Harry May (01.30) y DJ Crooked Savage (02.30).

A Rianxo volverá del 30 de julio al 2 de agosto el festival Noites de Jazz.

En Ribeira, a la espera de que se presente este jueves la programación de las fiestas de verano, que serán del 31 de julio al 4 de agosto, la gran cita festiva del año es la Festa da Dorna, que se prolongará del 18 al 24. Pero en el ámbito gastronómico cabe marcar en rojo el 28: el día de la Festa do Percebe de Aguiño.

En Porto do Son arranca este viernes 5 el festival de cultura urbana Rompetiño Jump, que además de múltiples actividades deportivas, incluye las actuaciones de Pili Pampín, la Banda de Balbina, el grupo Suevia y un DJ. El municipio sonense organiza además una nueva edición de la Feira Celta, los días 27 y 28.

Por su parte, Noia acoge el día 13 el concierto del vigués Iván Ferreiro (en el IES Campo de San Alberto) y retrocederá en el tiempo con su Feira Medieval, del 18 al 21.

El gaitero Carlos Núñez actuará el 24 a las 20.00 en el Pazo de Goiáns, en Boiro, donde comienzan este viernes las fiestas de verano, que incluyen los tributos musicales a Dire Straits (el día 6), Rocío Jurado (7) y Tina Turner (8). Pero, además, el parque de A Cachada será escenario el día 25 de un festival de música en directo de los 80 y 90, de siete horas de duración (de 20.00 a 03.00 horas). Asimismo, la localidad boirense de Valiño acogerá los días 12 y 13 el Bacanito Fest, en el que está confirmada ya la participación de 19 DJ’s.

Y, aunque será del 16 al 18 de agosto, cabe destacar que Boiro recupera tras 8 años, la Festa do Mexillón.

En Muros arrancan también este viernes las XIX Xornadas de Cultura Mariñeira Muros mira ao mar, que durante tres jornadas incluye un mercado artesanal; concursos de pesca, de empanadas y de tapas marineras; la Carreira de Ovos; un concierto de Guadi Galego;showcocking de mejillones a la plancha; circo; teatro; talleres de nudos marineros, cestería, marisqueo y broches; rutas de navegación; visitas guiadas; exposiciones; charlas...

En Muros destacan también otras dos citas este mes: el Gran Prix de Carrilanas (20 y 21) y el festival Castelo Rock, presentado por la alcaldesa, María Lago, y la diputada provincial de Cultura, Natividad González, y que se celebrará los días 26 y 27. El 26 actuarán Koma, The Last International, Missconduct, Terbutalina, Archivo Adxunto, Catalina Grande Piñón Pequeño y Duendeneta, y el 27, Brais das Hortas, Orfeón Vila de Muros, A Pelo, Festicultores Troupe, Duendeneta, The Baboon Show, Segismundo Toxicómano, The Mysterines, Trapos Sucios, Tecor Societario y Agoraphobia. Pero habrá también el 25 el Casteliño Rock, con Ce Orquestra Pantasma, Uxía Lambona e a Banda Molona, Peter Punk Paiaso y Brais das Hortas.

A Pobra celebra del 5 al 14 la Semana do Mar, que incluye una feria marinera del 12 al 14 con 40 puestos de artesanía y alimentación.

Y el 16, festividad del Carmen, habrá procesiones marítimas en Cabo de Cruz, Rianxo, Aguiño y Muros.