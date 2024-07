Trinta e unha propostas para ‘refrescarse’ nun mar de emocións culturais en Cee

Baixo o lema Refréscate con nós nun mar de emocións. Agardámoste!, o Concello de Cee programou trinta e unha propostas de artes escénicas, musicais, expositivas, cinematográficas e de saúde para desfrutar do Verán cultural.

Este ano recuperan o ciclo Cine de rúa e tradicións como a sardiñada do Carme. A exposición Musas, haberlas haylas, de Diego Pérez Carpeño, abre o programa cultural que, ao longo de xullo e agosto, traerá a Cee unha exhibición de Arte e Movemento; o concerto de Eburnie, de Costa de Marfil e o Ciclo de música nas prazas.

O Trío Detrés actuará en Cee o día 1 de agosto na Praza da Constitución / Culturactiva

Actividades musicais itinerantes como as do Trio Máis Ritmo, a Lilicleta ou Cé Home Orquestra, darán paso a concertos nos que se poderán escoitar a artistas de ampla traxectoria como Pepe Piña ou Carlos Bau, xunto a bandas de versións dos grandes éxitos das décadas dos 70, 80, 90 e 2000, tanto de música en español como en inglés.

Propostas como as de Los Alcántara, The Versionettes ou Os Piñeiros traerán un soplo de aire fresco musical aos seráns ceenses antes da chegada das festas, ademais do Memorial de bandas Manuel Rebollar; o Certame de habaneras e un Encontro de música e baile tradicional da man de asociacións culturais locais.

Carlos Bau renderá tributo a Los Secretos e Hombres G o 5 de agosto / Cedida

Os días 9 e 10 de agosto celebrarase o I Ciclo de conferencias sobre a saúde, promovido polo doutor e fillo ilustre de Cee Francisco Blanco. Despois das festas da Xunqueira chegarán a X Semana de teatro e das artes escénicas (do 19 ao 24), as artes circenses e a maxia do programa Cultura no Camiño.

Talía Teatro presentará o 19 de agosto a obra 'Desexo' / Talía

Unha ampla e variada programación que foi presentada pola alcaldesa, Margarita Lamela, a concelleira de Cultura, Luisa Rodríguez, e o técnico de Cultura, Víctor Castiñeira. A rexedora destacou, a recuperación de "actos culturais de antano a tradicional festa do Carme, organizada pola nova Asociación Sardiñada do Carme", así como o feito de que "a maioría dos actos son nas prazas ou rúas de Cee". Ademais, engadiu, co fin de poñer en valor o mercadillo dominical como reclamo turístico, "varios domingos de xullo e agosto será escenario das actuacións dos grupos musicais locais".

Margarita Lamela subliñou que se trata de propostas para todos os públicos e que "cultura e educación son signos de excelencia en Cee".