Asemblea aberta en Fisterra para abordar a crise do goberno local de Alternativa dos Veciños

A crise interna de Alternativa dos Veciños (AV) agudízase en Fisterra, logo de que a dirección do partido convocase para este venres, ás 20.30 horas, unha asemblea aberta á veciñanza para informar da situación do grupo municipal e tamén de presuntas “irregularidades” en urbanismo e contratacións, segundo anuncian.

Unha convocatoria á que a alcaldesa, Áurea Domínguez, respostou a través dun comunicado, asegurando que descoñece quen a convocou “xa que o grupo político de Alternativa dos Veciños de Fisterra non foi convocado para decidir sobre tal acontecemento”. Sinala ademais que o portavoz de AV “é o concelleiro Francisco Antonio Lestón, quen tampouco foi chamado”.

Por iso, engade a rexedora, “segundo os temas a tratar anunciados no comunicado, véxome na obriga de asistir, escoitar e, se fose necesario, defender o goberno e o Concello de Fisterra”.

Hai que lembrar que o minoritario goberno de Fisterra (3 edís dos 11 da Corporación) está dividido logo de que o concelleiro Francisco Martínez fose cesado de todos os seus cargos tras votar en contra do orzamento municipal o pasado 7 de xuño. Ante a crise aberta, a comisión executiva do partido posicionouse do lado do edil díscolo, e anunciou a apertura dun expediente de expulsión da alcaldesa, Áurea Domínguez.