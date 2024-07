Galicia é a quinta comunidade produtora de plantas ornamentais

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada polo director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, inaugurou as mesas de traballo para o desenvolvemento da Estratexia da planta ornamental e da flor en Galicia para o período 2024-2034 no Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude (Boqueixón). O fin das mesas, conformadas por diversos colectivos, é coñecer as inquedanzas do sector e as achegas dos distintos axentes para elaborar un diagnóstico máis concreto sobre este eido, establecer obxectivos estratéxicos e fixar os eixos e accións que guiarán ao sector nos próximos anos.

Finalmente establecéronse tres mesas e cada unha delas encargouse de abordar un tema: produción, mercado nacional e mercado internacional. María José Gómez salientou a aposta pola formación e investigación na procura de cultivos mellor adaptados ás condicións da nosa terra e o perfeccionamento das técnicas de produción nesta área de potencial dinamismo e progresiva consolidación que conta, a maiores, cun elevado nivel de emprego feminino.

Ademais, destacou o Banco de Terras como “instrumento decisivo para ampliar a superficie necesaria que permita facer crecer e afianzar a expansión dos cultivos de planta ornamental e flor cortada”, que contan cunha media de 7 hectáreas por viveiro e cunhas 700 hectáreas totais entre o cultivo en terra, en colector, en invernadoiro e zonas de sombreo.

Galicia é a quinta rexión produtora de flores e plantas ornamentais, achegando o 9% do valor total do país (82 de 913 millóns de euros), por detrás de Valencia, Andalucía, Cataluña e Murcia. En 2023 as exportacións aumentaron un 8,3%.