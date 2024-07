Os Irmandiños agardan ordes para rememorar a revolta do ano 1467 e asaltar de novo o castelo de Vimianzo

O espírito Irmandiño inunda xa as rúas e prazas de Vimianzo á espera do gran Asalto ao Castelo, que terá lugar na medianoite do sábado para rememorar as revoltas dos campesiños do ano 1467, que se sublevaron contra a opresión á que era sometidos polos señores feudais. Un feito histórico que hoxe é unha Festa de Interese Turístico de Galicia, na que son protagonistas tamén a gastronomía, o teatro, os espectáculos e a música.

Os sublevados colleron folgos no foso da fortaleza nunha noite meiga na que se celebrou un enlace Irmandiño, compartiron mesa nunha cea medieval e gozaron de queimada e da música de Cé Orquestra Pantasma, Mondra e Monoulious Dop, agardando a xornada do sábado, na que asaltarán o castelo a partir das 23.30 horas.

Antes, a capital de Soneira acollerá a XII Feira Artesanal, obradoiros, xogos tradicionais, exposicións, torneos e actuacións musicais. A media tarde (16.30 horas) terá lugar O Asaltiño, no que os máis pequenos protagonizarán o seu particular asalto á fortaleza antes dunha viaxe no tempo dramatizada no patio de armas. Despois, os promotores do Asalto ao Castelo de Moeche exercerán de pregoeiros desta celebración nunha noite máxica.

O Des-Concerto a cargo de Flow de Toxo, un circuíto musical de rúa e o concerto de Manu Chao amenizarán a antesala do momento máis esperado. Para celebrar o triunfo sobre os señores feudais, os vencedores bailarán ao son de Boikot, Süne e Festicultores.

Presentación do Mercado Medieval de Corcubión / Cedida

E mentres en Vimianzo celebran a vitoria, en Corcubión agardan polo desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna para loitar contra os cabaleiros dos condes de Altamira. Será o venres, día 26 de xullo, na praia de Quenxe, a partir das 22.30 horas, no marco do Mercado Medieval que se celebrará do 26 ao 28 de xullo. Unha cita co pasado organizada pola Asociación Cantigas de Dona Xoana, na que haberá actuacións musicais, contancontos, exhibicións de loitas, desfiles, teatro itinerante e espectáculos de aves rapaces, entre outros.