O Museo Fernando Blanco de Cee reabre as portas o día 12 tras a restauración do edificio

Despois de case dous meses en obras, o Museo Fernando Blanco, de Cee, reabrirá as portas ao público o día 12 de xullo no seu horario habitual: de martes a sábado, de 10.00 a 13.00 e de 17.00 a 19.00 horas. No edificio acometéronse importantes actuacións de mantemento e conservación, tanto no exterior como no interior.

As obras foron cofinanciadas pola Consellería de Cultura, que aportou 37.152,55 euros, e a Fundación Fernando Blanco. Os traballos consistiron no lavado e limpeza da cuberta e das fachadas, a substitución de pezas rotas e selado da claraboia central, limpeza de caleiros e selado de xuntas, e vernizado da carpintería exterior, así como no pintado dos paramentos exteriores e interiores.

Tamén se desmontaron todas as vitrinas expositoras e realizáronse traballos de limpeza e control do estado de conservación do material exposto. Dende a Fundación Fernando Blanco amosaron a súa satisfacción polo resultado “dunhas actuacións que eran de imperiosa necesidade debido ás filtracións de auga, os descascados e a formación de fungos”.