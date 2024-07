Os socialistas de Ames elevarán ao Parlamento galego as reclamacións do Concello no eido da mobilidade

A deputada autonómica do PSdeG Patricia Iglesias visitou este xoves o concello de Ames para manter unha reunión co grupo socialista local e coñecer as carencias e necesidades que precisa o municipio. Iglesias asegurou que dará conta ante o Parlamento galego de todas as reclamacións do goberno local, especialmente na área de mobilidade. Nesta liña, a deputada tamén resaltou o traballo que se está a levar a cabo na localidade en materia de enerxía.

A xuntanza tivo como eixo central os problemas no transporte público que sofre Ames na comunicación con Santiago de Compostela, un asunto que se agrava en horas punta durante o período lectivo e que é unha das cuestións que máis preocupan ao goberno local debido á estreita relación entre Ames e a capital galega.

Ademais, no encontro destacouse a importancia de contar cun transporte sanitario que responda ás necesidades dos traballadores do Hospital Clínico que residen no municipio.

Pola súa banda, o grupo de goberno solicitou unha xuntanza coa Dirección Xeral de Mobilidade e co conselleiro responsable desta área, pero, polo de agora, non tivo resposta. Os socialistas destacan que non se está a exercer un trato igualitario entre concellos, polo que o secretario xeral dos socialistas de Ames e alcalde, Blas García, lembra que “a Xunta ten que atender as necesidades de todos os municipios, independentemente de quen goberne”.

Así mesmo, Patricia Iglesias aplaudiu a iniciativa de Ames para fomentar a creación de comunidades enerxéticas a través dunha das únicas cinco Oficinas de Transición Comunitaria que existen en Galicia. A iniciativa contempla a opción de que a veciñanza poida instalar paneis fotovoltaicos e aforrar na factura da luz.