Concerto de Carolina Rubirosa no Bela Fisterra

A cantante, compositora e productora Carolina Rubirosa, natural do Grove e afincada en A Coruña, ofrecerá o seu primeiro concerto na Costa da Morte este domingo, ás 12.00 horas, no Hotel Bela Fisterra. A entrada é de balde.

Rubirosa é unha creadora que explora sen complexos diferentes estilos e sonoridades, co eclecticismo como bandeira. Así, no seu universo sonoro conflúen a bossa-nova coa música electrónica, pasando polo folk intimista con tintes americanos ou o rock setenteiro, se ben todo elo podería englobarse nun pop-rock con querencia polas melodías.

As súas composicións transitan tamén por diferentes idiomas, se ben o galego está presente na meirande parte da súa obra. A súa persoalidade artística destaca nos directos, onde prevalece un exercicio de honestidade, dinamismo, liberdade e un sentido do espectáculo baseado na comunicación de emocións e a conexión co público.

Carolina Rubirosa explora diferentes estilos e sonoridades / Cedida

Ademáis de composicións propias integramente, Rubirosa ten musicado poemas de autores contemporáneos de recoñecido prestixio como Indran Amirthanayagam, Salgado Maranhão ou Yolanda Castaño. No seu último traballo, compuxo as músicas orixinais para acompañar cantigas escollidas da lírica medieval galego-portuguesa.

É a autora da canción oficial de promoción do Camiño Inglés e pasou polos grandes escearios de Galicia e do resto do país, así como por varias cidades de Europa.

Obtivo, entre outros galardóns, o Premio Meca 2022, o IV Premio Luísa Villalta, Premio Fondo de Proxectos Culturais do Reino de Galicia, premio do público a mellor videoclip no Festival de Cine de Cans e resultou gañadora de varios certames, como o Revolution Unplugged de Europa FM ou Sonidos Mans. Acadou ademais o segundo posto no Liet International Festival, coñecido coma o "Eurovisión das linguas rexionais”, celebrado en Dinamarca, e quedando a un só punto da gañadora, o que supón a mellor puntuación para Galicia na historia do festival.