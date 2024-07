Cultura urbana e mariñeira, deportes e música en Barbanza

O mes de xullo comezou en Barbanza cunha explosión de festas, actividades lúdicas, deportivas e de cultura urbana que están a encher as rúas e prazas de vilas como Porto Son, Muros e Boiro.

A música é un dos pratos fortes do Rompetiño Jump de Porto do Son / Iago Lourido

Na capital sonense a oitava edición do festival Rompetiño Jump está congregando dende o venres unha media de 4.000 persoas diarias, atraídas pola música e os deportes urbanos. Ao escenario subiron artistas e grupos como La Zowi, Kaydi Cain, Jarfaiter, Kaze, Al Safir, Denom, Dirty Suc, Selecta, Samuel SLZR, MDA, West Dubai, El Bugg, Kabasaki, Grecas, Amydala, Kike Varela, C Mirazo, Hecky, Bon Calso e Rita Lig, ademais de Suevia, A Banda de Balbina, Pili Pampín e Croked Savages, que animaron a velada do sábado.

Os deportes de rúa congregaron aos máis novos / Iago Lourido

A oferta deportiva tamén é moi variada, e inclúe talleres para o público infantil de break, parkour, surf e bodyboard, ademais da BMX-cup, a Skatecup, unha proba da Liga Galega de Break e un competición de basket 3x3 con máis de 20 equipos.

Pola súa banda, en Muros desfrutan esta fin de semana das XIX Xornadas de Cultura Mariñeira, que comezou coa izada de velas, presidida pola alcaldesa, María Lago; a concelleira de Cultura, Caridad González, e a edil de Lingua e Promoción Económica, Laura Rivadeneira. Un mercado mariñeiro, obradoiros, exposicións, visitas guiadas, concursos gastronómicos, música de corais, teatro e o concerto de Guadi Galego mantiveron viva a vila muradá todo o sabado. O encontro Muros mira ao mar remata este domingo con novas actividades todo o día antes do fin de festa no Curro da Praza coa música dos grupos Longarela, Ximiela, Faltriqueira, Xeitura e Agrocobo.

Mercado Mariñeiro na vila de Muros / Concello de Muros

En Boiro, as mulleres traballadoras do sector téxtil abriron as Festas do Verán exercendo de pregoeiras. Un acto que estivo presentado por Gloria Camila, e no que Juana Outeiral foi a encargada de poñerlle voz á experiencia de máis de medio milleiro de mulleres e homes que impulsaron un sector que fixo que Boiro fose un referente. “Houbo fábricas de punto pero tamén había talleres modestos. Fomos moitas as boirenses traballando no téxtil e que durante décadas mantivemos esta industria”, afirmou Outeiral.

Pregoeiras das Festas do Verán de Boiro co alcalde e a presentadora Gloria Camila / C. Boiro

O alcalde, José Ramón Romero, pechou o acto destacando que “sen elas sabelo, foron as precursoras do Boiro que somos hoxe en día: un referente en industria e en comercio que segue a medrar”.