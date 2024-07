Incendio nunha vivenda de Ribeira provocado por un conxelador

Un conxelador foi o detonante dun incendio que afectou a unha vivenda, concretamente unha entreplanta, dun edificio situado na rúa Cristóbal Colón, de Ribeira. A voz de alarma saltou pasadas as 21.00 horas do venres, cando se detectou que saía fume por unha das fiestras.

Ata o lugar foron mobilizados os bombeiros do parque comarcal-provincial de Boiro, que identificaron a orixe do lume nun conxelador. Á súa chegada as lapas xa foran sufocadas e o operativo centrouse na ventilación do inmoble. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais.

Tamén colaboraron no operativo a Policía Local, Policía Nacional e o Grupo de Emerxencias e Acción Municipal de Ribeira.