A Irmandade Parroquial tomou as rúas de Vimianzo chamando ao Asalto ao Castelo

O ambiente nas rúas e prazas de Vimianzo este sábado deixaba entrever que algo histórico ía pasar na capital de Soneira. Desde primeiras horas do día, un bulir de xente chegada desde moi diferentes puntos de Galicia e máis alá, preparábase para rememorar as revoltas Irmandiñas do ano 1497 e protagonizar, un ano máis, o Asalto ao Castelo.

Logo dunha cea medieval na noita do venres, que ateigou con 500 persoas o foso da fortaleza, a primeira hora do sábado abría as súas portas a décimo segunda Feira Artesanal, na que veciños e visitantes poideron contemplar e mercar unha ampla variedade de artigos feitos a man. Os máis pequenos desfrutaron de obradoiros e xogoflexia, promovidos pola Cruz Vermella.

Mozas e mozos que colaboraron na cea medieval do Asalto ao Castelo / C. Vimianzo

Asemade, Incude presentou una serie de xogos de mesa de temática medieval, un torneo de rápidas de xadrez o outro de Clash Royale. Pola súa banda, o Club Falcata Hema exhibiu a mostra Evolución histórica de armas, ao tempo que impartiu obradoiros de armaduras medievais e de técnicas de combate.

Desfile das Irmandades Parroquias polas rúas de Vimianzo / Cedida

As rúas vimiancesas acolleron tamén o XI Espazo Artístico Itinerante, e o concerto Coídos, a cargo de Javi Sampedro e Suso de Quinito, unha proposta a modo de viaxe pola historia da poesía e o himno de Galicia. A Quenlla con Na lírica emoción e a sesión vermú ambulante de Licicleta exerceron de anticipo aos aturuxos Irmandiños a cargo da Banda Plástica con Medio Quinhón.

Integrantes do Grupo de Batucada das escolas municipais de Vimianzo / Cedida

A media tarde, os máis pequenos protagonizaron o XI Asaltiño, irrumpindo na hoste dos Moscoso e atacando o castelo. O patio de armas da fortaleza acolleu tamén unha Viaxe no Tempo para que veciños e visitantes coñecesen de preto a historia dramatizada do castelo.

O grupo Batucada de Vimianzo animou o desfile das Irmandades Parroquiais / Cedida

Despois chegou un dos momentos máis agardados, a Irmandade Parroquial, que na súa oitava xuntanza congregou a veciños e veciñas non só de Vimianzo, senón tamén de Camariñas, Cabana e Zas, que quixeron sumar forzas e arengar ás tropas dos Irmandiños para o gran Asalto ao Castelo. Antes, a música de Licicleta, Mestura Fol, Medio Quinhón, Malandro Escola de Samba e o esperado concerto de Manu Chao, con entradas esgotadas, puxeron o son a outra noite victoriosa en Vimianzo.