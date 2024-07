Sábado a pedir de boca: peixe Azul de Portosín e percebes de Corme

Os prezados produtos do mar foron os grandes protagonistas este sábado de dous encontros gastronómicos de bandeira: Azul de Portosín e a XXXII Festa do Percebe de Corme.

No porto sonense, os chefs André Arzúa e Miguel Mosteiro deleitaron os padais dos centos de asistentes con bocartes, sardiñas, xurelos e xarda amparados pola marca Azul de Portosín. Tamén se deu a probar a primeira conserva de sardiña fileteada en aceite de oliva virxe, amparada igualmente pola referida marca. “Foi todo un éxito”, afirmou o patrón maior de Portosín, Isaac Gaciño.

Villares, cuarto pola dereita, Gaciño, quinto, e Oujo, sexto, acompañados doutros representantes políticos e de confrarías do Barbanza no encontro gastronómico-cultural de Portosín / Xunta

Á degustación sumáronse tamén o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, e o alcalde de Porto do Son, Luis, Oujo, entre outros. O representante autonómico puxo en valor a pesca artesanal, “actividade que é o motor principal de moitas poboacións pesqueiras e contribúe ao desenvolvemento económico e á xeración dunha cultura que favorece o turismo e a dinamización do litoral”, afirmou.

A xornada, que foi presentada por Tania Fuegho, incluíu a apertura do I Roteiro Azul de Portosín, e unha homenaxe a catro redeiras recentemente xubiladas: María del Carmen Rodríguez Vázquez, Rosa Caamaño León, Rosa Santos Ageitos e Olga González Nieto. Tamén se presentou a exposición fotográfica e o documental aMar, de Lorena do Merlo, acto no que participaron centos de persoas. “Houbo bágoas, risas e moita emoción”, afirmou Isaac Gaciño, quen agradeceu “o gran labor e compromiso desta artista por recoller e reflectir tan ben a vida dos mariñeiros e as súas familias, do que nos sentimos moi orgullosos”. Un agradecemento que fixo extensible a Lucía Olveira, secretaría da confraría, “polo seu apoio a este proxecto”.

Un pouco máis ao norte, na vila mariñeira de Corme (Ponteceso), milleiros de persoas participaron, un ano máis, na tradicional Festa do Percebe do Roncudo, unha xornada gastronómica na que se volveron a esgotar os preto de 800 quilos de crustáceos ofertados e que, segundo din os percebeiros da localidade, “son os máis saborosos”.

Ata Corme achegouse tamén o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, que estivo acompañado polo alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, e a deputada provincial de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, entre outros. Villares volveu loar “a calidade e o sabor” dos produtos do mar, entre eles o percebe do Roncudo.

Subliñou ademais a longa traxectoria desta festa, declarada de Interese Turístico de Galicia, “que ten a mirada posta na obtención proximamente da declaración de Festa de Interese Turístico Nacional”. Destacou igualmente o papel que xogan este tipo de eventos na promoción dos produtos pesqueiros entre a cidadanía, “fomentando o consumo e difundindo as súas propiedades culinarias e nutricionais”, concluíu.

Paralelamente á degustación desenvolvéronse diversas actividades culturais e divulgativas sobre a figura do percebeiro, engadindo á expresión culinaria as tradicións e os coñecementos dun oficio único, a través de exposicións fotografías e obradoiros para os máis pequenos. Non faltaron tampouco as actuacións musicais a cargo de DJ Frisco & Marcos Peón, Beni & Julio, Araysen, Maikirama, Dj Roy.es, Warce, Drew Corme, LKMZ, O Tren da Unha, Peta Forto e a disco móbil Chocolate.