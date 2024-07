Arturo Fuente renova en Muxía a presidencia da Asociación Nacional de Protección Civil

O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco e a directora xeral de Protección Civil e Emerxencias, Virgnia Barcones, animaron os voluntarios de Protección Civil a seguir traballando “por unha sociedade máis libre e segura”. Fixérono coincidindo co acto do nomeamento de Arturo Fuente como presidente da Asociación Nacional de Agrupacións e Asociacións de Voluntarios de Protección Civil de España (ANAV), que tivo lugar no Parador de Costa da Morte, en Muxía. Estiveron acompañados pola subdelegada do Goberno na provincia, María Rivas, e polo director xeral de Emerxencias de Galicia, Santiago Villanueva, os alcaldes de Corcubión, Laxe e Muxía, e a alcaldesa de Vimianzo, entre outros.

Asistentes al acto celebrador en el Parador de Costa da Morte, en Muxía / D. G.

O delegado agradeceu e destacou o papel que xoga Protección Civil en moitos lugares, “sendo o primeiro na cadea da seguridade ante calquera emerxencia, o que os conecta directamente coa cidadanía prestándolle en todo momento un servizo exemplar, aínda que ás veces descoñecido”. Blanco fixo memoria de casos nos que Protección Civil foi clave, “como os do Casón ou do Prestige, crises onde este organismo representou un rol clave”.

Virgina Barcones, esquerda, Pedro Blanco e María Rivas con membros de Protección Civil en Muxía / D. G.

A directora xeral de Protección Civil e Emerxencias fixo fincapé na importancia que ten unha correcta e ampla formación no territorio destinada a todos os voluntarios de Protección Civil, con vistas a que poidan desenvolver o seu traballo da mellor maneira posible e sen caer en ningún risco para eles e elas. Ademais, Virgnia Barcones salientou o papel que xoga toda a cidadanía na prevención de emerxencias, “sendo clave para o noso futuro a aposta por estender en todos os ámbitos sociais unha cultura e unha educación que leven intrínsecos estes valores”.

O reelexido presidente da ANAV, Arturo Fuente, é ademais responsable de Protección Civil de Getafe, e está moi vinculado emocionalmente coa Costa da Morte desde que chegou a Muxía para colaborar como voluntario na catástrofe do Prestige. Declárase ademais un fervente devoto da Virxe da Barca e dende hai máis de vinte anos vén a Muxía con moita frecuencia, sentíndose xa un veciño máis.

Entre os membros de confianza da súa xunta directiva da asociación de ámbito nacional está o coordinador de Protección Civil de Muxía, Ramón Pérez Barrientos.