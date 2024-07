As cereixas atraen a centos de persoas a Paiosaco

A tradicional Feira das Cereixas de Paiosaco (A Laracha) congregou centos de persoas e numerosos puntos de venda do prezado froito, chegados de diversos puntos incluso de fóra de Galicia. A orixe desta cita, hoxe declarada de Interese Turístico de Galicia, remóntase a varias décadas atrás, cando a produción de cereixas tiña gran importancia no val do Anllóns. Os produtores vendían o seu froito na primeira feira do mes de xullo.

Centos de persoas asistiron á feira a mercar as prezadas cereixas / C. Laracha

Hoxe a produción na zona limítase ao autoconsumo, pero mantense o costume de celebrar esta tradicional feira, que se complementa con múltiples actividades lúdicas, organizadas polo Concello larachés.

O recinto feiral de Paiosaco acolleu a tradicional Feira das Cereixas / C. Laracha

Así, a feira deste ano estivo amenizada pola charanga Os Melandros e unha food truck ofreceu aos asistentes degustacións de produtos elaborados con cereixas. Pola tarde, a Asociación Cultural Queiroga, de Paiosaco, ofreceu un espectáculo de música e bailes tradicionais galegos. Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre, pecharon a festa cun concerto enmarcado na xira Axúdame a sentir.