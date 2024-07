Un descoido e unha tixola ao lume provocaron un incendio nunha vivenda de Ribeira

Unha tixola olvidada ao lume desencadeu un pequeno incendio na cociña dunha vivenda dun edificio da rúa Miguel Rodríguez Bautista, no casco urbano de Ribeira. Ao parecer, segundo informa a Policía Local, o lume afectou tamén á campá extractora e provocou unha densa fumareda, polo que foi necesario evacuar aos residentes.

Equipos de bombeiros e da Policia diante do edificio no que se rexistrou o incendio / Policía Local Ribeira

Ata o lugar foron mobilizados os bombeiros do parque comarcal-provincial de Ribeira, tras ser alertados minutos antes das 00:00 horas do sábado. Cando chegaron, o lume xa fora extinguido polo inquilino do domicilio polo que o operativo centrouse na ventilación e a comprobación das medidas de seguridade.

No operativo participaron tamén axentes da Policía Local e a Policía Nacional de Ribeira. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos personais, tan só desperfectos materiais.

Dende a Policía Local de Ribeira lembran que "os obxectos ao lume deben estar sempre baixo vixilancia".