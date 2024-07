Dúas persoas feridas ao envorcar unha autocaravana na autovía do Barbanza

Dúas persoas resultaron feridas e foron evacuadas a un centro sanitario como consecuencia dun accidente dunha autocaravana, que acabou envorcada sobre a vía cando circulaba polo quilómetro 22 da autovía AG-11, ao seu paso por Boiro.

Ata o lugar foron mobilizados os profesionais do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento de Boiro, quenes ao chegar ao lugar comprobaron que non había persoas atrapadas no interior do vehículo. Tamén participaron no operativo persoal sanitario e axentes da Policía Local.