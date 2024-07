Festa rachada para abrir o verán en Costa da Morte e Barbanza

A primeira fin de semana de xullo foi o anticipo perfecto do que promete ser o verán en Costa da Morte e Barbanza: festa rachada. En Porto do Son viviron unha intensa fin de semana na que o festival Rompetiño Jump encheu as rúas e prazas de música, cultura urbana e deportes. Unha cita vencellada á marca Fest Galicia, creada pola Xunta para promover a organización de iniciativas musicais.

O conselleiro de Cultura compartindo impresións cun grupo de mozos no Rompetiño / Xunta

Ata a capital sonense achegouse o domingo o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quen, acompañado do alcalde, Luis Oujo, gozou dunha animada tarde de ocio e diversión. Subliñou que este evento é unha das propostas “que dan boa conta da diversidade de actividades programadas este verán ao abeiro do CulturON, a campaña da Consellería, co obxectivo de satisfacer os gustos e intereses de todos os públicos”. Así, indicou, “esta festa forma parte das máis de 500 iniciativas que se poñen en marcha, concretamente no marco de distintos festivais de diversa índole estendidos por numerosas localidades galegas, atendendo así tamén á idea da descentralización”.

José López Campos e Luis Oujo con participantes no Rompetiño Jump / Xunta

Ademais, o titular de Cultura destacou a conexión especial que o Rompetiño Jump consegue coa xuventude “cunha coidada combinación de deportes extremos, cultura urbana e música ao vivo, que o converte nun importante evento integrador”. De feito, este festival de Porto do Son é coñecido por poñer o foco en disciplinas deportivas urbanas como o BMX, o skate, o parkour ou o baloncesto na rúa, acompañadas polo seu cartel de concertos, sendo a música ao vivo outro dos seus piares. Ademais, a programación incluíu cultura local con obradoiros, gastronomía ou manifestacións artísticas propias da contorna.

Os Irmandiños cun gran ariete para botar abaixo as portas do castelo de Vimianzo / C. V.

Outro punto quente da fin de semana foi Vimianzo, onde os Irmandiños, como xa fixeran no ano 1497, volveron derrocar aos señores feudais despois de asaltar o castelo. Unha rebelión apoiada por unha multitude de persoas chegadas de moi distintos puntos de Galicia e máis aló que, ao berro de Lúmeeee! encheron de valor aos sublevados que, armados cun gran ariete, conqueriron botar abaixo, un ano máis, as portas da fortaleza da capital de Soneira.

Os Irmandiños preparándose para o Asalto ao Castelo de Vimianzo / C. Vimianzo

Un triunfo que chegou despois dunha noite máxica na que a música foi outra das grandes protagonistas. O concerto de Manu Chao, para o que se colgou o cartel de “non hai billetes” fixo bailar e gozar a centos de persoas. Pero non foi o único, pois ao escenario da celebración histórica subiron tamén Flow de Toxo, Mestura Fol, Medio Quinhón, Malandros Escola de Samba, Boikot, Süne e Festicultores.

Manu Chao deleitou coa súa música ao público vimiancés / C. Vimianzo

Na xornada dominical, os castelo acolleu visitas guiadas e teatralizadas a cargo dos Quinquilláns. Houbo tamén sesión vermú amenizada por Medio Quinhón, na praza Castelao e un torneo internacional de xadrez, que puxo o broche de ouro a unha nova edición do Asalto ao Castelo, declarado Festa de Interese Turístico.

En Boiro tamén viviron unha fin de semana intensa coas Festas do Verán, nas que non faltou a ollada ao pasado. O sábado, na praza do Centro Social un grupo de veciños recreou unha malla de centeo, como as que se facían antano. Unha cita qu estivo amenizada polos grupos de música e baile tradicionais Abrañeira, Aroña, Xilbarbeira e Lumieira.

Actuación folclórica nas Festas do Verán de Boiro / C. Boiro

Na xornada dominical, as alboradas correron a cargo de Ar de Loureda, e houbo novas exhibicións de baile galego a cargo de Abeloura e Abanqueiro, ademais de sesión vermú coa Treboada Baixo Minho. Os Trobeiros da Ponte e un concerto de Amisela completaron a animación musical da tarde, antes da verbena na que se lle rendeu tributo a Rocío Jurado e actuou tamén a orquestra Suavecito. A media noite, unha sesión de fogos de artificio dende a praia de Barraña iluminou o ceo da capital boirense.

Pola súa banda, en Muros, celebraron as XIX Xornadas de Cultura Mariñeira. Na xornada dominical continuaron as visitas guiadas para dar a coñecer o rico patrimonio histórico da vila mariñeira, que acolleu tamén un mercado e obradoiros de cestería e cerámica, travesías a bordo de barcos tradicionais pola ría e exposicións. Da animación musical encargáronse o Orfeón Ría de Muros, que percorreu as rúas ao mediodía, e os grupos Longarela, Ximiela, Faltriqueira, Xeitura e Agrocovo.

Mercado mariñeiro nas rúas do casco histórico de Muros / Concello de Muros

Ao longo da xornada tamén se puido visitar unha mostra de traballos artesanais, desfrutar dos xogos do Paporrubio e dos espectáculos circenses de Kote Malabar. Non faltou tampouco a gastronomía, a base de mexillón á prancha. Os visitantes poideron percorrer tamén varias exposicións na antiga Fábrica de Sel, no Cine París e no Museo do Mar, de temáticas vinculadas co mar.