O goberno de Fisterra agranda as súas ‘fendas’ diante da veciñanza

A ruptura do minoritario goberno de Alternativa dos Veciños (AV), de Fisterra, (só 3 dos 11 concelleiros da Corporación), quedou confirmada na asemblea aberta convocada polo propio partido, na que os propios veciños puideron comprobar que a fenda aberta entre a alcaldesa, Áurea Domínguez e o edil Francisco Martínez, que foi cesado de todos os seus cargos por votar en contra dos orzamentos, semella definitiva. A rexedora conta co apoio do concelleiro Francisco Antonio Lestón, mentres que a dirección do partido posicionouse en favor do edíl díscolo.

As críticas e acusacións tiveron continuidade nas redes sociais. Dende AV aseguran que á asemblea asistiron “un grupo de persoas que viñan tentar entorpecer e a impedir que os asistentes puidesen escoitar e entender as graves situacións que existen no Concello de Fisterra”. Din ademais que demostraron “unha total falta de educación e de cultura e, tamén un nivel de nerviosismo que é cando menos delatador”.

Respecto ao exposto subliñan que todo está avalado con “documentación veraz e datos contrastados”. A situación agravouse, sinalan, cando se “anunciou que AV presentará unha demanda para que se investiguen as posibles ilegalidades que poidan existir en expedientes de contracción e urbanismo”.

Din ademais que “existen outros moitos asuntos que non se axustan ás normativas e ás leis. A situación é gravísima e algúns terán que responder respecto diso”.

Pola súa banda, a alcaldesa botou man tamén das redes sociais para responder, sinalando que “a que ía ser unha asemblea aberta de AV, resultou ser un mitin do asesor Juan Francisco Martínez”. Aos asistentes, engade, que manifestamos “en repetidas ocasións as ganas de expoñer pareceres distintos non se nos permitiu, pero a xente non se pode ignorar, nin silenciar”. Considera “indignante” que o asesor dixese que o técnico de Urbanismo “cobraba dun xeito e mais de outro, ao mesmo tempo que facía un xesto coa man hacia diante e logo hacia atrás”. Asegura que “cruzou a liña do permitido nunha democracia, foi unha intervención máis propia doutros tempos”.

Áurea Domínguez di que “a caza de bruxas” continúa, anunciando que “en breves días” será expulsada do partido, “dando así por resolto un expediente que aínda non foi iniciado. Tamén será expulsado o tenente alcalde Francisco Antonio Lestón sen explicación ao respecto”.

Recalca que é “alcaldesa de todos os fisterráns”, e subliña que “o respecto, a educación e o aprecio que percibo cara á miña persoa na alcaldía e nas rúas foi superado nese acto, no que os asistentes me abrazaron coas súas palabras de ánimo e respecto, que xamais olvidarei”.