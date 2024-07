Comezan en Carballo as obras de derrube dun edificio para poñer fin aos asolagamentos

As obras que está a realizar Augas de Galicia na ponte da rúa Fomento, de Carballo, obrigan a establecer, dende este martes e ata o mes de agosto, novas restricións á circulación co obxectivo de garantir a seguridade. Os axustes débense principalmente aos traballos que se están a realizar para derrubar o edificio número 57 da referida rúa, co obxectivo de poñer fin aos asolagamentos na que é unha das áreas de maior risco de inundación de Galicia.

As actuacións divídense en tres fases. A primeira durará tres semanas, nas que se procederá ao baleirado do inmoble, ao desamiantado da cuberta e ao derrubamento do segundo andar mediante un robot. Iso obrigará a cortar o carril contiguo ao edificio, e tamén se prohibirá o paso peonil pola beirarrúa. Na segunda fase (do 29 xullo ao 4 de agosto) derrubarase cunha retroescavadora o resto do inmoble, polo que se fará un corte total da rúa. Na última fase (do 5 ao 11 de agosto) retiraranse os cascallos e a cimentación, cortando de novo un carril e a beirarrúa.