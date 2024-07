Milleiros de persoas ateigaron Padrón nunha vistosa Feira Medieval que promete ir a máis

Todo facía prever que ía ser un éxito e non defraudou. A Feira Medieval de Padrón ateigou as rúas da localidade de veciños e visitantes que puideron gozar do sinfín de actividades programadas na XVII edición do tradicional mercado, ao que lle puxo o broche de ouro o vistoso espectáculo de lume Andanadas.

Tamén o comercio local quixo amosar o seu compromiso coa Feira Medieval mimetizándose co ambiente que creou o mercado e participando no concurso deseñado polo Goberno local para premiar os establecementos mellor engalanados.

A media tarde deste domingo, a tenente de alcalde Chus Campos e o concelleiro Luis Mariño daban a coñecer o nome dos tres establecementos mellor adornados nestes tres días de feira. O primeiro premio foi para Arañeira Informática, o segundo posto levouno Restaurante O Secreto e Deportes Estornela recibe o terceiro galardón.

Á entrega de premios asistiu tamén a responsable de Iacobus Xestora de Eventos, empresa que coordinou a Feira Medieval, que, xunto a Campos e Mariño, entregoulle o seu premio á propietaria do Restaurante O Secreto. Arañeira e Estornela recibirán o seu galardón este luns.

Entre os momentos máis espectaculares do programa de actividades destacou tamén o espectáculo da compañía Troula, que percorreu as rúas cos seus diaños e co lume como elemento protagonista. Tamén na praza de Macías houbo unha exhibición de acrobacias moi aplaudida.

A sorpresa saltaba pouco antes da medianoite do sábado, cando se proxectaba un vídeo sobre a fachada do convento do Carme no que lume, cabaleiros e dragóns foron os protagonistas, e que se puido ver ata a unha da madrugada.

Cabe destacar que na edición deste ano rexistrouse a maior cifra de postos de venda participantes acadada ata o de agora, con máis de 120 artesáns e feirantes e 30 en lista de agarda. Tralo éxito alcanzado, a organización comeza a pensar xa na feira do vindeiro ano.

Ademais de desfrutar das actividades e o ambiente da Feira Medieval, o alcalde de Padrón achegouse o sábado a Pontecesures para participar no recibimiento aos participantes na trixésimo oitava Conmemoración da Traslatio, organizada pola Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla. A cita deste sábado reuniu unha frota de máis de 500 persoas que partiron de Cambados para recrear o histórico remonte dos discípulos Teodoro e Atanasio co corpo do Apóstolo Santiago no ano 44, unha viaxe que despois daría orixe á tradición xacobea.