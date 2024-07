O cooperativismo e a economía social facturan en Galicia 3.000 millóns e supoñen o 4,5% do PIB

Este luns celebrouse en Silleda a xornada de presentación de resultados do programa +COOP de apoio ao emprendemento 2024, organizada pola Unión de Cooperativas EspazoCoop, en colaboración coa Xunta e outras entidades. Esta xornada, ten como obxectivo principal visibilizar proxectos de emprendemento baixo a fórmula cooperativa, amosando diferentes experiencias das beneficiarias deste programa.

O sector da economía social e o cooperativismo facturou o pasado ano en Galicia case 3.000 millóns de euros, o que representa un 4,5% do PIB galego. Uns datos moi positivos e que, en parte, débense ás diferentes axudas e iniciativas que leva a cabo o Goberno galegopara impulsar este sector. Así o subliñou neste acto a directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, quen destacou os programas de apoio económico que desenvolve a Xunta a través da Rede Eusumo, iniciativa que presta apoio directo en asesoramento á creación e consolidación de emprego no ámbito da economía social.

A xornada realizouse no Rural-Lab La Moda de Silleda, sede na zona de Pontevedra Norte e Rías Baixas da entidade Polo emprendemento e apoio ao emprego, unha rede que acompañou xa a máis de 2.000 proxectos empresariais en toda a comunidade galega.

Esta iniciativa, desenvolvida no período de 2023-24 pola unión de Cooperativas EspazoCoop en colaboración coa Rede Eusumo da Xunta de Galicia, ten como finalidade principal prestar servizos de apoio, orientación ou asesoramento á cidadanía para crear as súas propias cooperativas dunha forma viable. Durante a xornada de onte fíxose valoración do programa e realizouse un coloquio no que compartiron experiencias algunhas das cooperativas participantes.

Aposta pola economía social

A Consellería de Emprego, Comercio e Inmigración está a destinar neste exercicio máis de 43,6 millóns de euros á economía social e, en canto ao cooperativismo, o orzamento destinado ás axudas aumentou un 6,7% con respecto ao pasado 2023, segundo informan dende dito departamento. Destacar que o Goberno galego está reforzando o proceso de participación e escoita activa con todos os axentes implicados da economía social para o deseño da nova Lei de cooperativas.