O goberno de Outes convoca unha concentración polos recortes de persoal sanitario

Os grupos que conforman o goberno municipal de Outes (Compromiso, BNG e PSdG-PSOE), convocaron á cidadanía a unha concentración que terá lugar o mércores, día 10 ás 20.30 horas diante do centro de saúde, para rexeitar os “inaceptables” recortes de profesionais sanitarios.

Logo de manter conversas co persoal do centro e coa nova xerencia da área sanitaria de Santiago e Barbanza, “todo apunta a que o número de médicos de familia vai a reducirse dos cinco actuais a só tres, dos cales dous van ser estudantes MIR do último ano”, debido á xubilación de catro dos cinco médicos nos vindeiros meses “dos que tan só dous se van substituír con dous residentes”, afirman.

Consideran que isto fará que a calidade asistencial á poboación de Outes, en boa medida formada por xente maior, “vaise ver resentida”. A maiores, o novo xerente da área sanitaria comunicoulles a decisión de “mover a pediatra de Outes para Noia durante os meses de xullo e agosto, para así atender aos nenos e nenas de Lousame, Porto do Son e Noia”. Ao final, engaden, “as baixas que se produciron noutros concellos estanas pagando as familias de Outes”.