Trasladan ao hospital un home tras incendiarse a cociña da súa vivenda en Boiro

Un home tivo que ser trasladado ao hospital tras incendiarse a cociña da súa vienda, situada na estrada xeral de Escarabote, en Boiro. O 112 Galicia recibiu unha chamada dun particular ás 22.15 horas do domingo alertando dun lume nun ático dun edificio de tres plantas.

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia mobilizou aos bombeiros do parque comarcal-provincial de Boiro, aos axentes da Policía Local e aos efectivos de Protección Civil. A maiores, informou do sucedido ao persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, os cales se encargaron do traslado do ferido ao centro hospitalario de referencia.

Segundo informa o 112 Galicia, o lume iniciouse na cocina e afectou tamén á campá extractora a parte do mobiliario da mesma.